Минтруда сообщило о новом способе мошенничества

Информация о «выводе денежного пособия» в размере 115 тыс. рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, является фейком, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщили в ведомстве.

По сообщению Минтруда, через мессенджеры неизвестные от имени министерства рассылают объявление о некоем «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

«Минтруд сообщает, что информация о «выводе пособий» для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Там также порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах.

«Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет», – добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник управление делами Московской патриархии предупредило все епархии о возможных случаях мошенничества. Аферисты рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денежные средства.