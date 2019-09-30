Будущим водителям разрешат аннулировать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Черников рассказал ТАСС, что будет введен механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена.

Глава ГИБДД выразил надежду, что это поможет повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе.

Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство.

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Также ГИБДД предлагает выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта «Здоровье». В таком случае проходить медкомиссию будет не надо, сообщил он.

Кроме того, МВД России разработало законопроект, который предусматривает обмен данными с Министерством здравоохранения о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

«Обмен будет осуществляться в электронной форме путем межведомственного электронного взаимодействия», – пояснил Черников.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения, благодаря которым несовершеннолетние, получившие водительские права, смогут управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя.