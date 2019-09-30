Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром незначительно меняются на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 61,01 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,07%, составив 55,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу СМИ сообщили, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти, нарушенную в середине сентября. Королевство после атаки на нефтяные объекты 14 сентября сократило добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Неопределенность по срокам восстановления производства и риски новых атак поддерживали удорожание нефти, но позднее цены растеряли рост на прогнозах, что королевству удастся справиться с последствиями атаки в короткие сроки. На этом фоне в конце прошлой недели нефть марки Brent подешевела почти на 3%.