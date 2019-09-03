Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил авиаудар американских военных по зоне деэскалации в Идлибе.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает... Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте», – сказал Эрдоган во время совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что планирует поднять тему Идлиба на саммите Россия – Турция – Иран в Анкаре 16 сентября и на Генассамблее ООН в конце сентября. «Беженцы оттуда влияют на нас, поэтому мы так чувствительно к этому относимся», – пояснил он.

Напомним, 31 августа США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе. В Совфеде обвинили США в опасной провокации в Сирии.

В МИД России подтвердили сохранение договоренностей с Турцией по Идлибу, отметив, что непоследовательные и противоречивые действия США вызывают недоумение и обеспокоенность.

Позже в США заявили, что нанесенный удар был «точным и целенаправленным» ответом главарям, связанным с сетью «Аль-Каиды» (запрещена в России).

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