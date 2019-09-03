По факту гибели более 60 кошек и собак в Оренбурге возбуждено дело

Уголовное дело заведено по статье о жестоком обращении с животными по факту гибели 65 кошек и собаки в приюте Оренбурга, сообщили в прокуратуре региона.

Санкция статьи п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщили в ведомстве «Интерфакс».

В поселке Южный в Оренбурге в одном из приютов погибли 66 животных, сотрудники приюта обнаружили мертвых питомцев, после чего обратились в полицию. По словам волонтеров, в день происшествия в помещении ощущался запах сероводорода, на неприятный запах жаловались также и местные жители.

В начале года в приюте в Амурской области несколько собак погибли от истощения.