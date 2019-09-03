Обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье

Спасатели обнаружили место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, место крушения заметил поисковый вертолет, поиски двух летчиков продолжаются, передает ТАСС.

«Место падения самолета обнаружено. Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд», – заявил источник.

В то же время источник РИА «Новости» сообщает, что парашюты найдены в районе крушения штурмовика, летчиков ищут.

Ранее сообщалось, что штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. В Минобороны сообщили, что полет «выполнялся без боекомплекта». Самолет упал в безлюдной местности.