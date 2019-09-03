На Украине завели дело на экс-спикера Рады Парубия

Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного препятствования экс-спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Как сообщает издание «Украинские новости», дело открыто по статье «воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму, или деятельности официального наблюдателя».

Производство по делу было открыто 20 августа по решению суда.

Напомним, 28 августа ГБР Украины открыло уголовное дело против Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

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