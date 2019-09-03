Власти КНДР поддержали позицию Китая по гонконгскому вопросу

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо на встрече с китайским коллегой Ван И призвал «внешние силы» не вмешиваться в ситуацию в китайском Гонконге.

Глава МИД КНДР по итогам переговоров в Пхеньяне отметил, что «Гонконг – это китайский Гонконг, и никакие внешние силы не должны вмешиваться», передает РИА «Новости».

«Трудовая партия Кореи и правительство КНДР поддерживают Компартию и правительство Китая в защите системы «одна страна, две системы», государственного суверенитета и территориальной целостности», – добавил Ли Ен Хо.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

В минувшие выходные свыше 40 станций метро в Гонконге подверглись атакам вандалов, демонстранты блокировали подъезды к местному аэропорту. Власти Гонконга подтвердили возможность введения чрезвычайного положения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.