Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в Китае стали более 30 человек

В результате столкновения автобуса с грузовиком на востоке Китая погибли свыше 30 человек, сообщила местная полиция.

ДТП произошло у города Исин. Автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, столкновение на скоростной трассе произошло из-за того, что у автобуса лопнуло колесо.

Сообщается, что как минимум 36 человек погибли, еще столько же пострадали и были госпитализированы. Девять пострадавших доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, передает ТАСС.