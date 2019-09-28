Московские театры отреагировали на уход Захарова

Столичные театры выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

«Ленкомовцы, дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе. Хочется выразить особые соболезнования Александре Марковне в связи с трагическим событием. Светлая память», – сказано в сообщении театра «Современник», передает РИА «Новости».

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал смерть Марка Захарова – невероятной потерей. «Выдающийся режиссер, уникальная потрясающая человеческая личность. Марк Захаров – это человек, который создал свой собственный мир театра. Я помню его самые первые спектакли «Закат» в Маяковке, «Доходное место» в театре Сатиры. Он создал потрясающий театр Ленком с потрясающей труппой. Он в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком. Он как никто чувствовал время и проблемы современности, но его высказывания всегда чуть отстраненные, ироничные, но всегда очень добрые. Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда», – сказал Урин.

Он отметил, что получал колоссальное удовольствие от общения с этой потрясающей, удивительной личностью.

Художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин, комментируя эту новость, назвал Захарова камертоном того, как надо жить в искусстве. «Марк Анатольевич Захаров никогда не изменял себе, ни в жизни, ни в творчестве», – отметил он.

«Я видел его самый первый спектакль еще в студенческом театре МГУ «Хочу быть честным» по Войновичу. Это сильнейшее было впечатление, потрясающий спектакль. Это был какое-то абсолютно новый, открытый, остроумный разговор со зрителем. Потом был театр Сатиры, где замечательные он ставил спектакли, а потом Ленком. Я помню один из первых его спектаклей «Оптимистическая трагедия». Эта была гениальная постановка, впрочем, как и все последующие. Эпоха Марка Захарова – это ярчайшая страница искусства», – сказал он, подчеркнув, что ничего кроме любви и восторга к самому Марку Анатольевичу и к его работам не испытывал.

«И просто невозможно представить, как теперь можно жить без него и нам, и его театру, как это горько и больно», – заключил Бородин.

Уход режиссера прокомментировал и худрук Вахтанговского театра Римас Туминас, рассказав о великой благодарности Марку Захарову.

«Это горькое известие о кончине Марка Анатольевича я получил в Париже, где сейчас гастролирует Вахтанговский театр, и с горечью подумал, что все время хотел навестить его, прийти к нему в театр, еще раз посмотреть его спектакли. К сожалению, не случилось. Марк Захаров всегда интересовал меня и как человек, и как художник, и мне казалось, что он тоже наблюдает за тем, что делаю я в театре. Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все», – сказал Туминас.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова выразил Владимир Путин.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.

Он был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.