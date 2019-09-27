Президент Сальвадора использовал выступление на Генассамблее ООН для селфи

Перед своим первым выступлением на Генеральной Ассамблее ООН 38-летний президент Сальвадора Найиб Букеле попросил аудиторию подождать секунду, достал телефон и сделал селфи.

«Поверьте, гораздо больше людей увидят это селфи, чем услышат эту речь», – сказал Букеле перед выступлением, передает Reuters.

Отмечается, что в своей речи он призвал ООН идти в ногу со временем, а мировых лидеров прислушиваться к молодежи своих стран.

Закончив выступление, Букеле загрузил фотографию в Twitter, где получил более 7 тыс. лайков менее чем за час.

Напомним, Букеле стал президентом Сальвадора в июне 2019 года, до этого он занимал пост мэра столицы Сан-Сальвадор.