Подозреваемая в убийстве младенца под Тюменью признала вину

Подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области 24-летняя девушка признала вину.

Представитель пресс-службы СУ СК по Тюменской области на вопрос, признает ли девушка свою вину, ответила: «Да», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сейчас с девушкой работают следователи, выясняются мотивы преступления, решается вопрос о предъявлении ей обвинения.

В ведомстве также уточнили, что в пятницу следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Местное издание 72.RU сообщило некоторые подробности убийства. Так, один из источников рассказал, что «сначала девушка пыталась задушить его (ребенка), потом сжечь и в итоге убила ножом».

Кроме того, отмечается, что девушке везде «мерещились черти», однако о ее вменяемости можно будет судить только после медицинской психиатрической экспертизы.

Напомним, в начале этой недели в городе Заводоуковск Тюменской области пропал младенец. Спустя некоторое время в лесу в 3 км от дома ребенка была обнаружена девушка, которая по просьбе родителей присматривала за ним. Младенец был мертв, девушку задержали.

Позже СК опубликовал видео с задержанной и местом преступления.