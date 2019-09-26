Зеленский рассказал об обещании Трампа по Крыму

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе их первой личной встречи якобы пообещал помочь в «возвращении» Крыма.

«Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», – приводит слова Зеленского УНИАН.

Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым».

Напомним, летом прошлого года во время ужина на саммите G7 американский президент называл Крым российским. Белый дом высказывания Трампа не опроверг, ссылаясь на неосведомленность о «частных переговорах» президента.

Добавим, что западные СМИ обратили внимание на выражение лица Зеленского после того, как Трамп упомянул главу российского государства Владимира Путина.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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