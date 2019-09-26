На Западе высмеяли реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине

Западные СМИ обратили внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский лидер Дональд Трамп упомянул главу российского государства Владимира Путина.

«Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) бредил по поводу «30 тыс. пропавших писем» Хилари Клинтон. Он обвинил Барака Обаму в аннексии Крыма Россией. Один Бог знает, что Зеленский думал обо всем этом. (…) Но спектакль слабоумия подошел к концу, когда президент сказал Зеленскому: «Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему». Выражения лица Зеленского было бесценным», – пишет Esquire.

Trump: "I really hope you and President Putin get together and can solve your problem."



Zelensky: pic.twitter.com/mqU3PMGZxk — Mike Hayes (@michaelhayes) September 25, 2019

В свою очередь американский журналист Джош Маршалл опубликовал в своем Twitter фрагмент встречи глав США и Украины, написав: «Взгляд экзистенциального террора опускается на лицо Зеленского».

Look of existential terror descends over Zelensky's face as Trump responds to question about military aid with suggestion that Zelensky work things out with Putin. pic.twitter.com/XmsyMi3cbj — Josh Marshall (@joshtpm) September 25, 2019

На реакцию Зеленского обратили внимание и в России. Его выражение лица высмеяла, в частности, телеведущая Ольга Скабеева.

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