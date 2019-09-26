Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Телеведущая в своем Telegram-канале поделилась двумя фото. На первой фотографии, по словам Скабеевой, встреча лидеров Украины и США только началась. В этот момент Зеленский пытался улыбаться, а Трамп выглядел серьезным.

Однако уже на втором фото Зеленский выглядит несчастным. «Лицо Зеленского на словах Трампа: «я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным», – написала Скабеева.

Трамп призвал Зеленского наладить контакт с Путиным. Обратите внимание на лицо президента Украиныpic.twitter.com/KI0zSw8dzX — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) September 25, 2019

В еще одном посте Скабеева опубликовала видеозапись, на которой президент Соединенных Штатов заявил, что его украинский коллега сделал его еще более знаменитым. Журналистка предположила, что таким образом Трамп хотел «потроллить» Зеленского.

Накануне Трамп заявил о стремлении Путина урегулировать конфликт на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД