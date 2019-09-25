Трамп заявил о стремлении Путина урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к преодолению конфликта на Востоке Украины.

Трамп также выразил надежду на урегулирование украинского конфликта. Американский лидер надеется, что Зеленский сможет договориться с Путиным, сообщает ТАСС.

«Я верю, что президент (России Владимир) Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», – заявил Трамп в ходе двусторонней встречи с Зеленским.

Ранее сообщалось, что тот факт, что Зеленский оказался договороспособен, дает надежду на разрешение конфликта. Путин готов к обсуждению этого вопроса.

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