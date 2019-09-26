Джонсон отказался просить об отсрочке Brexit в случае отсутствия сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не станет просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать.

«Не буду», – сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, будет ли он обращаться к ЕС с просьбой отложить Brexit на 3 месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить с Брюсселем новую сделку об условиях выхода Великобритании из состава ЕС или получить разрешение парламента на осуществление Brexit без сделки, передает ТАСС.

Накануне Джонсон заявил, что при необходимости выведет Британию из ЕС без соглашения.

Напомним, 9 сентября королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом. После этого Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Британия вступила в состояние полураспада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД