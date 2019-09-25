Похитителя картины Куинджи признали виновным

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор Денису Чуприкову, который похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

«Чуприков виновен в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность», – цитирует РИА «Новости» судью.

Прокуратура попросила суд приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Оглашение приговора все еще продолжается, наказание будет оглашено позднее.

Напомним, 27 января полотно А.И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено из зала Третьяковской галереи прямо во время выставки.

На следующий день в Подмосковье нашли подозреваемого и украденную картину. Сам Чуприков объяснил свой поступок желанием «хайпануть».