На российских курортах зафиксированы рекордно низкие температуры

В Сочи 22 сентября было зафиксировано рекордное за последние 125 лет похолодание, это произошло из-за наступления на черноморское побережье холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил Росгидромет.

«Пришедшая на курорты воздушная масса принесла очень значительное похолодание, среднесуточные температуры в прошедшие выходные были ниже нормы на 3-5. Результатом стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2, по сравнению с рекордом 1894 года. Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего +7,8», – сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Росгидромета.

Холодный циклон постепенно двигается на северо-восток, ему на смену придут теплые воздушные массы. Во вторник температура на побережье Черного моря вернулась в норму. В 9.00 мск температура воздуха поднялась до +16,7 и к полудню достигла +20.

Однако в Калмыкии и в Волгоградской 25-26 сентября ожидаются заморозки до -3.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России о затяжном похолодании.

