Француз из ополчения ДНР подорвался на мине

В понедельник на линии разграничения доброволец ополчения ДНР из Франции Эрван Кастель подорвался на мине, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции Захар Прилепин.

«Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое», – написал он в своем блоге.

В начале августа он также сообщал о потерях в батальоне, в котором он служил.