Детский магазин в Ставрополе убрал с прилавка фигурку бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе убрал из ассортимента фигурки Усамы бен Ладена, об этом сообщили в самом магазине.

«Сейчас эти фигурки сняты с продажи», – пояснили в организации, передает «Интерфакс».

В магазине отказались комментировать, связано ли это с возмущением местных жителей.

Ранее фотографии игрушечного бен Ладена в ставропольском магазине распространили в соцсетях. В комплекте с предводителем террористов идет флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».