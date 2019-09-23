Молдаване выступили против вступления в НАТО

Согласно опросу Ассоциации социологов и демографов Молдавии, большая часть граждан республики выступает против вступления страны в НАТО.

Против высказались 45,8% опрошенных. 23% жителей республики поддержали членство в НАТО. 13,2% заявили, что не собираются принимать участие в подобном референдуме, еще 13,6% не определились по этому вопросу. Остальные 4,3% не знают, что представляет собой НАТО и не стали отвечать вопрос, передает ТАСС.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1 тыс. 189 человек из 88 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

В опросе также не участвовали жители Приднестровья, где более 90% участников референдума высказались за присутствие в регионе российских военных.

Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности.