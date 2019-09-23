За изнасилование несовершеннолетней спортсменки в Анапе наказали 11 полицейских

В Краснодарском крае руководство регионального МВД приняло кадровые решения в отношении 11 полицейских после изнасилования несовершеннолетней спортсменки из Липецка, сообщают СМИ.

В отношении 11 правоохранителей до сих пор проводится проверка, суд арестовал двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера, передает LipetskMedia.ru.

В МВД по Краснодарскому краю в ответ на запрос Свободных Медиа рассказали, что ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе. Речь идет об изнасилованной на берегу моря несовершеннолетней спортсменке из Липецка. До сих пор проводится проверка. Ранее суд арестовал двух полицейских. Их подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ). Провинившихся сотрудников уволили.

По отрицательным мотивам уволили четверых сотрудников ППС, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли их непосредственных руководителей, указывает портал.

Освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД по Анапе и замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Анапе.

Начальник полиции ОМВД по Анапе получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

«Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», – сообщило региональное МВД.

В августе сообщалось, что в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. По данным СМИ, юношу они отпустили, а девушку, оказавшуюся волейболисткой, начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

Позднее стало известно, что на время предварительного следствия арестовали двух экс-сотрудников ППС, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки в поселке Витязево.

Ситуацию с обвинениями в адрес экс-полицейских комментировали в Кремле.