Массовое отравление рыбаков произошло на Сахалине

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные были доставлены в больницу с отравлением различной степени тяжести, сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

«Они (рыбаки) направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Источник отравления устанавливается.

Напомним, в 2008 года в региональном МЧС сообщили, что 14 воспитанников детского лагеря, расположенного на юге Сахалина, госпитализированы с пищевым отравлением. Всего к медикам с аналогичными симптомами обратились более 60 человек.