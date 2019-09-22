Первый немецкий космонавт скончался в возрасте 82 лет

На 83 году жизни умер Зигмунд Йен, который в 1978 году стал первым немецким космонавтом, сообщил глава Германского аэрокосмического центра Паскаль Эренфройнд.

Йен летал к орбитальной станции «Салют-6» на корабле «Союз-31» вместе с советским космонавтом Валерием Быковским. После полета в космос Йен получил звания Героя Советского Союза и Героя ГДР.

Эренфройнд отметил, что при жизни Йен старался «выстраивать мосты между Востоком и Западом» и выступал против милитаризации космоса, передает РИА «Новости».

Германский аэрокосмический центр обещал «хранить этот посыл и руководствоваться им».

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