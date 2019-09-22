Российские моряки стали свидетелями в деле о захвате немецкого судна

Освобожденные российские моряки проходят свидетелями в деле о захвате немецкого судна, сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов.

Ксенофонтов сообщил РИА «Новости», что следствие идет под контролем Интерпола, в расследовании принимают участие и российские правоохранительные органы.

Дипломат уточнил, что российские моряки в настоящее время проживают в гостинице во Франкфурте и чувствуют себя нормально.

«Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна», – сказал Ксенофонтов.

Ранее сообщалось об освобождении российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна 15 августа в составе экипажа грузового судна «Мармалайта».

МИД сообщал, что моряки отправятся в Россию в понедельник.