Помпео объяснил, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Соединенные Штаты помогут Саудовской Аравии повысить боеспособность вооруженных сил, чтобы помешать Ирану атаковать королевство, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Это повысит их [ВС Саудовской Аравии] боеготовность и поможет поднять боевой дух», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Помпео отметил, что переброска дополнительных американских войск на Ближний Восток должна «затруднить для Ирана» нанесение ударов ракетами или беспилотниками по саудовским объектам.

Напомним, на прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.

В Тегеране назвали ложью эти обвинения, а также предупредили о риске начала полномасштабной войны.

Позднее Пентагон объявил о переброске подкреплений на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда.

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