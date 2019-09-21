Эр-Рияд пообещал «сделать все» ради защиты Саудовской Аравии от Ирана

Государственный министр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр пообещал, что власти королевства сделают все для защиты страны и народа от «агрессии» Ирана.

Саудовский министр в интервью британскому телеканалу Sky News выступил с нападками на Тегеран, передает ТАСС.

По словам саудовского чиновника, «Иран ведет себя агрессивно последние 40 лет».

«Они разрушили Ливан посредством [шиитского движения] «Хезболла», они послали вооруженные отряды для того, чтобы разрушить Сирию, у них есть вооруженные отряды в Ираке, в Йемене, и они снабжают их баллистическими ракетами и дронами», – утверждает аль-Джубейр.

«На нас лежит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни ей, ни нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что бы ни потребовалось, для предотвращения ущерба», – заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Аль-Джубейр задался вопросом, готовится ли Эр-Рияд к войне, и сам ответил на него: «Война это всегда самый последний вариант».

Напомним, в ночь на 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. США обвинили Иран в атаке, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.

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