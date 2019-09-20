Москвичи решили выселить больных раком детей

Жители одного из домов в Москве потребовали переселить живущих по соседству онкобольных детей, которые получили жилье по программе «Добрый дом» благотворительного фонда «Спаси жизнь».

«Второй день подряд не могу успокоиться. Опять недовольные соседи грозят выселением нашим детям, жителям «Доброго Дома». Вот почему так – в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству поселились онкобольных дети, хочет помогать, люди предлагают продукты, игрушки, вещи... а здесь – просто житья не дают нашим подопечным!», – написала председатель фонда Юлия Ромейко в Facebook.

Она рассказала, что соседи, живущие через этаж по диагонали, «то начинают дотошно расспрашивать, какие у них (детей – прим. ВЗГЛЯД) сопутствующие заболевания <...>, то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов», а иногда требуют документы, московскую прописку и грозят участковым.

Ромейко отметила актуальность проблемы пребывания онкобольных детей в Москве во время лечения и призвала объединиться для ее решения. Она заявила, что детям нужно не только лечение в федеральных клиниках, но и временная регистрация в тех медучреждениях, где они состоят.

«А в идеале нужна социальная гостиница – спокойное пристанище, где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением и требовать бесшумного существования», – заключила Ромейко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о похожей ситуации в одном из домов столицы, где «старшая по подъезду» организовала сбор подписей против сдачи квартиры в аренду семьям с больными раком детьми.