У бизнесмена из кармана брюк вытащили 1 млн рублей в Москве

Неизвестные в центре Москвы похитили у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей и скрылись, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.

По данным агентства, пострадавшим является индивидуальный предприниматель 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в центре Москвы обокрали сотрудницу посольства США. Инцидент случился в одном из кафе на Новом Арбате.