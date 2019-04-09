Сотрудницу посольства США обокрали в Москве

В центре Москвы обокрали сотрудницу посольства США, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в одном из кафе на Новом Арбате, передает РИА Новости.

«С заявлением обратилась гражданка США, которая работает IT-менеджером по информационным связям в посольстве своей страны в Москве. По ее словам, она потеряла в кафе на Новом Арбате портмоне с документами и не может найти, обратилась в полицию за помощью», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в бумажнике лежало около 12 тыс. рублей и 22 доллара, а также водительское удостоверение, карта ветерана вооруженных сил США и банковские карты.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В августе прошлого года в Москве обокрали атташе французского посольства.