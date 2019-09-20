Эксперт: Либеральный алармизм не помешает воссоединению православных Европы с РПЦ

«Для нашего священноначалия важнее воссоединение Русской церкви, чем сиюминутные политические разногласия», – сказал газете ВЗГЛЯД православный публицист Михаил Тюренков, комментируя сообщения о том, что подписание некоторыми священниками письма в поддержку фигурантов «московского дела» может повлиять на процесс воссоединения православных русских церквей Западной Европы с Московским патриархатом.

«Опасения, связанные с подписанием письма в защиту фигурантов «московского дела», и воссоединения приходов бывшей Архиепископии православных русских церквей Западной Европы с Московским патриархатом не имеют никаких оснований, кроме либеральной пропаганды», – сказал руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Тюренков.

«Суть в том, что значительная часть клириков-подписантов придерживаются либеральных политических воззрений. И эти же взгляды в целом присущи той части русской православной эмиграции, которая является прихожанами бывшей западноевропейской Архиепископии», – пояснил собеседник.

«Однако то, что священноначалие Русской православной церкви может в какой-либо степени угрожать клирикам и мирянам либеральных взглядов – пропагандистский миф. Его наглядно опровергает тот факт, что в самом центре Москвы давно действуют два прихода, храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине и храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, духовенство и прихожане которых не скрывают своих либеральных воззрений. Более того, их клирики являются одними из ключевых подписантов упомянутого письма», – отметил Тюренков.

Несмотря на либеральное позиционирование, эти приходы не только спокойно существуют, но их священнослужители регулярно награждаются богослужебными наградами Русской православной церкви.

«Да, многих консервативно настроенных православных христиан это смущает, но священноначалие Московского патриархата допускает сосуществование в лоне Русской православной церкви приходов разной направленности: от ультраконсервативных старообрядческих-единоверческих до упомянутых либеральных», – констатировал собеседник.

Именно поэтому нет никаких оснований предполагать, что те основы самоуправления и сохранения собственных традиций, которые были гарантированы приходам бывшей западноевропейской Архиепископии, присоединившейся к Московскому патриархату, будут нарушены, подчеркнул Тюренков.

«Очевидно, для нашего священноначалия важнее воссоединение Русской церкви, единство которой было нарушено в результате революционной смуты и Гражданской войны столетней давности, чем сиюминутные политические разногласия. Так что, на мой взгляд, возрождению церковного единства угрожает исключительно идеологически окрашенный либеральный алармизм, присущий ряду околоцерковных публицистов. Надеюсь, у клириков и прихожан Архиепископии, решившихся воссоединиться с Московским патриархатом, хватит мудрости не обращать на него внимания», – резюмировал Тюренков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя письмо священников, призвавших пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных акций в Москве, заявил, что «борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви».

По словам Кипшидзе, авторам послания должно быть известно, что «политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой».

В отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, ссылаясь на учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека, в свою очередь отметили, что «православная церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления».

В сообщении также отмечено, что «правозащитная деятельность Церкви направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть».

Ранее портал «Правмир» опубликовал открытое письмо, в котором несколько десятков священников РПЦ выразили недоумение приговорами суда в отношении участников незаконных акций в Москве «в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях».