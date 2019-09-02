Мост в поселке на Урале рухнул спустя два дня после открытия

Мост в селе Филькино Свердловской области, появления которого жители ждали два года, развалился через два дня после открытия.

2 сентября средняя часть моста ушла под воду, хотя открыли его только 31 августа. Фотографии опубликовала местная жительница Анастасия Пристав в соцсетях. Сейчас на месте моста работает лодочник. Специалисты автодора обещают скоро починить сломанный мост, сообщает ЕТВ.

Портал отмечает, что жители Филькино просили у властей постройки моста два года, однако в итоге собрали деньги и сделали его сами. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, так как переправа была единственной возможностью для жителей села воспользоваться транспортом или медицинскими услугами. После этого власти приступили к строительству капитального моста, которое осложнялось паводками.

В итоге, отмечает портал, мост сделали шириной в один метр, так что жители опасались, что на нем нельзя будет разойтись даже с коляской.

«Бревна и кучу мусора (ветки, бревна) нанесло течением на понтоны – мост сложился. Сейчас лодочник с людьми приехал и мусор убирают. Ладно хоть никто вместе с этим мостом не рухнул», – приводит портал «Глобус» слова Анастасии Пристав.

По ее словам, самодельный мост простоял две недели, а новый – два дня.