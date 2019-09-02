В США сравнили Су-35 с американскими аналогами

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с четырьмя американскими F-15, F-16, F-22 и F-35 и пришло к выводу, что шанс противостоять российскому самолету есть только у F-15 и F-22.

Пилоты F-35 Linghtning II при виде Су-35 должны вызывать на подмогу F-22, чтобы не оказаться в «большой беде», цитирует высказывание военного редактора The National Interest Дейва Маджумдара «Российская газета».

По его мнению, Lightning II не может конкурировать с Су-35 по летным и по боевым возможностям. F-16 Fighting Falcon также не может соперничать с Су-35, утверждают авторы.

F-15 способен сражаться с Су-35 почти на равных, у них схожие скорости, высоты и набор оружия. Американский истребитель обладает более совершенным радаром, который предназначен для ведения боя на дальних дистанциях и дальнобойными ракетами.

Российский Су-35 также имеет дальнобойные ракеты, а в ближнем бою у него есть преимущество за счет большей маневренности, которая обеспечена двигателями с управляемым вектором тяги.

Автор материала посоветовал пилотам F-15 при встрече с Су-35 поразить цель на дальнем расстоянии, а в случае неудачи не входить в ближний бой, поскольку у него там меньше шансов.

Самым серьезным противником Су-35 является F-22. В ходе гипотетического боя двух истребителей произойдет битва технологий, уверены в The National Interest. Су-35 может противопоставить сверхманевренность, а F-22 – малозаметность.

Автор второй статьи издания на эту тему Себастиан Роблин отметил, что не берется предсказать победителя этой схватки. По его мнению, российский истребитель может противопоставить американцу наземные низкочастотные радары и системы наведения оптического и ИК-диапазонов на самом Су-35. Вместе с тем радиус этих устройств ограничен, потому F-22 стоит держаться на отдалении от российского самолета.

В конце августа президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.