Саудовская Аравия сорвала попытку мятежников взорвать лодку в Красном море

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, предотвратила попытку мятежников движения «Ансар Алла» в Йемене подорвать заминированную лодку на юге Красного моря, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

«Военно-морские силы коалиции предотвратили в четверг утром попытку поддерживаемых Ираном хуситов совершить теракт с использованием заминированной лодки на дистанционном управлении в южной части Красного моря, которая вышла из провинции Ходейда», – заявил аль-Малики, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию местных каналов.

Представитель коалиции отметил, что объединению удалось ликвидировать заминированное судно.

Инцидент случился через несколько дней после обстрела нефтяных объектов на востоке Саудовской Аравии.

Напомним, Иран заподозрили в причастности к атаке беспилотников в ночь на 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Инцидент привел к приостановке производства и потере половины нефтедобычи этой страной. Поставки нефти были полностью восстановлены во вторник.

В Иране все обвинения отвергли и назвали ложью.