Украина научилась производить «Грады»

«Шепетовский ремонтный завод» (входит в «Укроборонпром») завершил полный цикл освоения и изготовления комплектующих артиллерийской части изделия БМ-21 «Град», сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие сообщает, что в июле 2019 года проводились испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 «Град», передает УНИАН.

На Украине часто объявляют о своих «достижениях» в оборонной сфере, которые, однако, не выдерживают критики. В феврале в Сети появилось видео модернизированной реактивной системы залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ – ее прозвали «Градом-коротышкой». Тогда же Украина заявляла о завершении испытаний старых советских ЗРК.

БМ-21 – советская самоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».