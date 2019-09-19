Суд обязал украинские власти вернуть гражданство священнику УПЦ

Окружной административный суд Киева обязал миграционную службу Украины вернуть гражданство епископу каноничной УПЦ Гедеону (Юрию Харону), сообщают украинские СМИ.

Суд обязал службу внести в госреестры информацию об отмене решения о лишении Харона украинского гражданства, передает «theБабель».

Также ведомство обязано возместить ему расходы на судебное разбирательство.

В начале 2019 года в киевском аэропорту Борисполь задержали наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ Гедеона и изъяли у него загранпаспорт. Священнослужитель отметил, что за 15 дней до этого не было никаких проблем с вылетом, а вот обратно в страну его не пустили.

УПЦ расценила отказ Гедеону во въезде на Украину как попытку устрашения со стороны Киева.