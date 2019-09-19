Власти Антальи усилили контроль над бассейнами в отелях

После того, как на турецких курортах в бассейнах погибли три россиянки, губернатор Антальи Мунир Каралоглу подписал циркуляр, согласно которому будет усилен контроль безопасности в туристической сфере, в частности в бассейнах отелей. Документ размещен на сайте министерства культуры и туризма Турции.

«В администрацию в последнее время поступают сообщения о несчастных случаях в бассейнах. Подобные ЧП угрожают жизни и безопасности туристов. Сообщения о них широко распространяются в СМИ, что наносит ущерб отечественной туриндустрии. Для комфортного и безопасного отдыха необходимо как можно скорее провести мероприятия по проверке гостиничных предприятий и водных объектов в их структуре», – приводит текст документа РИА «Новости».

«Кроме того, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейнах, в отношении которых гостиничные предприятия будут проходить проверки, отчеты о них будут направляться в администрацию губернатора. По отношению к представителям турбизнеса и владельцам объектов, которые нарушают правила безопасности, будут приняты необходимые правовые меры в соответствии с действующим законодательством»,– отмечается в циркуляре.

Также документ предполагает усиление требований к безопасности и санитарному состоянию бассейнов. В зонах отдыха должны обязательно работать сертифицированные спасатели.



В середине августа 12-летнюю девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме, она скончалась от травм 28 августа. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет. Также еще одна девочка из России захлебнулась в бассейне в турецкой Аланьи.