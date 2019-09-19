Украина оценила шансы договориться с Россией о транзите газа

Нафтогаз позитивно оценивает предстоящие трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу, сообщил глава компании Андрей Коболев по прибытию в здание Еврокомиссии в Брюсселе.

В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что было бы хорошо, если бы на предстоящей встрече удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года, сообщает ТАСС.

Между тем украинская делегация уже прибыла на двустороннюю встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в преддверии трехсторонних консультаций по газу, передает РИА «Новости».

Перед трехсторонней встречей по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года Шефчович проведет двусторонние переговоры с Оржелем и министром энергетики Александром Новаком. Также на встрече будут присутствовать руководители Нафтогаза и Газпрома.

Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 19 сентября в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.