Мать Кокорина разместила фото с сыновьями

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана опубликовала фотографию после освобождения сыновей из исправительной колонии.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» – написала Кокорина в Instagram.

Ранее футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области по УДО.

Позже адвокат футболиста Юрий Падалко сообщил, что Кокорин заключил новый контракт с клубом «Зенит».