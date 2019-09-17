Патрушев заявил о намерении России и Японии создать условия для мирного договора

Россия и Япония будут работать над созданием условий для заключения мирного договора, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев заявил по итогам встречи в Токио с генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, что «этот договор надо заключить, для этого надо создать условия», и стороны будут этим заниматься, передает ТАСС.

Между тем пресс-служба Совбеза России сообщает, что во вторник премьер-министр Японии принял в Токио Николая Патрушева.

Они обсудили «широкий круг российско-японского сотрудничества в различных сферах, а также тематику международной и региональной безопасности».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, каким Москва видит мирный договор с Токио.

Напомним, российский лидер Владимир Путин предложил считать исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил, который является главным в ситуации с заключением мирного договора, 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

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