Повторные парламентские выборы стартовали в Израиле

Избирательные участки открылись во вторник в 07.00 по местному времени (совпадает с московским) на первых в истории Израиля повторных парламентских выборах, по итогам которых будет определен состав Кнессета 22-го созыва, сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Всего на территории Израиля организовано порядка 10,5 тыс. участков для голосования, в крупных городах они будут работать с 07.00 до 22.00, в небольших городах, больницах, тюрьмах и следственных изоляторах – с 08.00 до 20.00. На выборах смогут проголосовать более 6,3 млн человек, передает ТАСС.

Повторно выборы были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после выборов 9 апреля не смог в 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 место в Кнессете.

В итоге глава правительства инициировал закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Именно тогда повторные выборы назначили на 17 сентября.

Для участия повторных выборах зарегистрированы около 30 партий, но рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25% могут не более 12.

Согласно последним опросам социологов, основными претендентами на победу являются партия «Ликуд» Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» (блок «Бело-голубые», названный так по цветам израильского флага) во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.



Результаты экзитполов будут опубликованы после 22.00, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

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