Повторные парламентские выборы стартовали в Израиле

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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Как Польша превратилась в «гиену Европы»

Карикатура на Юзефа Пилсудского в советской печатиФото: Борис Ефимов
Участие Сталина в последнем на сегодняшний день разделе Польши дает современной Варшаве повод уравнивать его с Гитлером и говорить о «равной» ответственности СССР и Рейха за начало войны. При этом намеренно забываются очень важные подробности, благо они выставляют Польшу в предельно черном свете и делают той самой «гиеной Европы», о которой писал Черчилль. Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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США предрекли Крыму участь Прибалтики

Президентов прибалтийских государств в прошлом году принимали в Белом домеФото: Carlos Barria/Reuters
Крым рано или поздно вернется в состав Украины, так же как это произошло с восстановлением независимости прибалтийских стран, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Такие слова лучше всего характеризуют непонимание американцами и политики России, и нашей истории. А это лишает их способности к стратегическому прогнозированию. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

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          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Повторные парламентские выборы стартовали в Израиле

              17 сентября 2019, 07:17

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Избирательные участки открылись во вторник в 07.00 по местному времени (совпадает с московским) на первых в истории Израиля повторных парламентских выборах, по итогам которых будет определен состав Кнессета 22-го созыва, сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

              Всего на территории Израиля организовано порядка 10,5 тыс. участков для голосования, в крупных городах они будут работать с 07.00 до 22.00, в небольших городах, больницах, тюрьмах и следственных изоляторах – с 08.00 до 20.00. На выборах смогут проголосовать более 6,3 млн человек, передает ТАСС.

              Повторно выборы были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после выборов 9 апреля не смог в 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 место в Кнессете.

              В итоге глава правительства инициировал закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Именно тогда повторные выборы назначили на 17 сентября.

              Для участия повторных выборах зарегистрированы около 30 партий, но рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25% могут не более 12.

              Согласно последним опросам социологов, основными претендентами на победу являются партия «Ликуд» Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» (блок «Бело-голубые», названный так по цветам израильского флага) во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.

              Результаты экзитполов будут опубликованы после 22.00, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

              Напомним, 9 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

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