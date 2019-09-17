Законопроект о вытрезвителях получил поддержку властей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о воссоздании в России вытрезвителей, говорится в проекте отзыва кабмина.

В проекте закона предлагается разрешить регионам создавать медицинские вытрезвители, передает ТАСС.

Правительство посчитало, что правовое регулирование вопросов, касающихся вытрезвителей, необходимо поддержать.

Однако от закона требуют уточнить правовой статус вытрезвителей «как немедицинских организаций», нормы, по которым туда будут направлять пьяных, и правила содержания.

Кроме того, требуется урегулировать вопросы финансирования.

Относительно вопроса о получении добровольного согласия на медицинское вмешательство в кабмине указали, что российское законодательство допускает вмешательство без согласия, если пациент лишен возможности выразить свою волю. Речь идет в том числе и о пьяных.

С учетом перечисленных замечаний правительство поддерживает проект закона.

Газета ВЗГЛЯД оценивала инициативу по возвращению вытрезвителей.