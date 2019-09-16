ЦБ оценил влияние демографии на экономику России в 2020-2022 годах

Экономический рост в 2020-2022 годах будет ограничивать продолжающееся сокращение экономически активного населения России, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике.

«На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста», – передает ТАСС текст доклада.

ЦБ указывает, что дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике зарплат и потребления домашних хозяйств. Кроме того, это повысит давление на инфляцию.

Смягчение демографического фактора возможно благодаря повышению гибкости рынка труда, сокращению непроизводительных рабочих мест. Кроме того, возможна иммиграция из других стран.

«При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами», – указывают в ЦБ.

Премьер Дмитрий Медведев в июне заявил, что России удалось ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций, но для существенного улучшения ситуации предстоит еще многое сделать.

Ранее ООН подготовила демографический доклад, из которого следовало, что число жителей России через 59 лет может сократиться до 100 млн человек, а к 2100 году – до 83,7 млн человек.