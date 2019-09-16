Названы две основные угрозы для европейских устоев

Избранная глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что главными угрозами для европейских устоев являются вмешательство внешних сил в европейскую политику и направленные на дестабилизацию обстановки действия националистов внутри Европы.

Ранее евродепутаты возмутились тем, что на вопросы, касающиеся миграции, в новом составе ЕК будет отвечать вице-председатель по вопросам «защиты европейского образа жизни». В этом многие усмотрели заигрывание с крайне правыми силами.

«Европейский образ жизни ежедневно оспаривается противниками Европы как извне, так и внутри наших границ. Мы видели вмешательство иностранных держав в наши выборы и попытки популистов дестабилизировать нас изнутри при помощи низкопробных националистических лозунгов», – цитирует РИА «Новости» колонку фон дер Ляйен в Le Soir.

«Они хотят, чтобы у него было противоположное истинному значение. Они хотят постепенно подорвать наши устои и посеять раздор между нами. Мы должны этому противостоять», – говорится в материале.

Ранее в Еврокомиссии была введена новая должность заместителя главы ЕК по защите европейского образа жизни, этот пост займет нынешний официальный представитель института Маргаритис Схинас.

По словам источника в структурах ЕС, знакомого с вопросами формирования нового состава ЕК, вопросы миграции будут разделены между несколькими еврокомиссарами, а не совмещены одним из вице-председателей в сфере миграции и «защиты европейского образа жизни».

Основной объем компетенций в сфере миграции по-прежнему входит в обязанности еврокомиссара, курирующего внутренние дела и правоохранительные вопросы. В новом составе ЕК эта должность предложена кандидату от Швеции Илве Йохансон.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение по созданию замглавы ЕК «по защите европейского образа жизни» из-за того, что «европейский образ жизни противопоставляется миграции».

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