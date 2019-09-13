Новую главу ЕК раскритиковали за должность заместителя по «защите европейского образа жизни»

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Для ядерной войны появились новые причины

Угроза ядерной войны между Москвой и Вашингтоном вновь перестала казаться фантастикойФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки». Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...

Дудь хочет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

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              Новую главу ЕК раскритиковали за должность заместителя по «защите европейского образа жизни»

              13 сентября 2019, 18:28

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Будущего руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение по созданию замглавы ЕК «по защите европейского образа жизни», сообщают европейские СМИ.

              «С точки зрения многих критиков, новая должность производит впечатление слишком явно выраженной приверженности правой позиции», – передает «ИноТв» со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

              Фон дер Ляйен раскритиковал уходящий глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

              «Мне не нравится подача, при которой европейский образ жизни противопоставляется миграции. Уважение к людям, которые прибывают издалека, это часть европейского образа жизни», – приводит издание слова Юнкера.

              На должность комиссара по «защите европейского образа жизни» фон дер Ляйен предложила Маргаритиса Схинаса.

              Его задачей наряду с культурой, безопасностью и образованием будет координация миграции и приема беженцев.

              Новая глава ЕК с точки зрения критиков считает необходимым проводить более жесткую миграционную политику, что характерно для политических кругов правого толка, отмечается в тексте.

              При этом ЕС не может прийти к единому мнению о том, как распределять беженцев, приезжающих из Африки или Турции, подчеркивает издание.


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