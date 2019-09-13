Новую главу ЕК раскритиковали за должность заместителя по «защите европейского образа жизни»

Будущего руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение по созданию замглавы ЕК «по защите европейского образа жизни», сообщают европейские СМИ.

«С точки зрения многих критиков, новая должность производит впечатление слишком явно выраженной приверженности правой позиции», – передает «ИноТв» со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Фон дер Ляйен раскритиковал уходящий глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

«Мне не нравится подача, при которой европейский образ жизни противопоставляется миграции. Уважение к людям, которые прибывают издалека, это часть европейского образа жизни», – приводит издание слова Юнкера.

На должность комиссара по «защите европейского образа жизни» фон дер Ляйен предложила Маргаритиса Схинаса.

Его задачей наряду с культурой, безопасностью и образованием будет координация миграции и приема беженцев.

Новая глава ЕК с точки зрения критиков считает необходимым проводить более жесткую миграционную политику, что характерно для политических кругов правого толка, отмечается в тексте.

При этом ЕС не может прийти к единому мнению о том, как распределять беженцев, приезжающих из Африки или Турции, подчеркивает издание.