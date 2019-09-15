Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

В Москве вечером воскресенья, 15 сентября, начнется дождь, который продлится до середины понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

«В связи с приближением циклона и целой серии фронтальных разделов сегодня вечером начнется дождь, и он будет вполне умеренным, заметным», – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что сильный ветер, которым будет сопровождаться дождь, прогнозируется и во вторник.

Температура воздуха ночью в течение рабочей недели может опуститься до 2 градусов тепла, отметил метеоролог.