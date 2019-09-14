Патриарх Кирилл поздравил главу «Русского экзархата»

Патриарх Кирилл поздравил по телефону главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) с присоединением приходов «Русского экзархата» к Московскому патриархату.

«Предстоятель Русской православной церкви выразил радость в связи с произошедшим историческим событием, поздравил архиепископа Иоанна и поблагодарил его за мудрое руководство паствой», – сообщается на сайте РПЦ.

Ранее в субботу Священный Синод Русской православной церкви в субботу принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также клириков и приходы, которые желают за ним последовать.

В РПЦ заявили, что воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви является историческим событием, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.