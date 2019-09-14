Трамп обсудил с Нетаньяху заключение договора о совместной обороне

Американский лидер Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о потенциальном договоре о взаимной обороне между США и Израилем.

«Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху и обсуждал возможность продвижения по вопросу договора о взаимной обороне между США и Израилем. Этот договор еще больше укрепит прочный союз между двумя странами», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, он с нетерпением ждет продолжения этих переговоров после выборов в Израиле. Также Трамп добавил, что встретится с израильской стороной в ООН в конце сентября.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 сентября 2019 г.

Напомним, 10 сентября Нетаньяху заявил что, если он победит на парламентских выборах 17 сентября, израильский суверенитет распространится на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.