Эксперт сравнил планы Израиля аннексировать Иорданскую долину с воссоединением Крыма с Россией

«Суверенитет Израиля для той земли, на которой проживают израильтяне, это одно из прав этих людей. Такова позиция Нетаньяху», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник израильского премьер-министра Бенни Брискин. Так он прокомментировал обещание Биньямина Нетаньяху в случае победы на выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега Иордана.

«Тут можно провести параллель с историей вхождения Крыма в состав России. Сравнение может кому-то нравиться или не нравиться, но по факту это действительно похоже», – полагает израильский политолог Бенни Брискин, советник Биньямина Нетаньяху в 1998-2008 годы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае переизбрания на пост главы правительства, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

«Эти люди должны быть равноправными гражданами Израиля, необходимо защитить их и дать им такие же права как другим гражданам страны», – полагает Брискин. Отметим, что территории Западного берега реки Иордан оказались под контролем Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года. Никаких референдумов о принадлежности этих территорий не проводилось.

В настоящее время, чуть более 17 процентов территории Западного берега находится под полным контролем арабской Палестинской автономии (она же - частично признанное Государство Палестина), 23% под гражданским контролем палестинцев и военным контролем Израиля и 59% под полным контролем Израиля.

Обещание израильского лидера о передачи части Западного берега в юрисдикцию Израиля было критически воспринято в странах Евросоюза. Накануне французский МИД распространил совместное заявление Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии, которые выразили беспокойство в связи с планами Израиля. Добавим, что посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль обратился к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий на севере Иорданской долины.

Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас сразу же после выступления Нетаньяху связался со всеми европейскими лидерами, в том числе с главой РФ Владимиром Путиным. Дипломат также отметил - если Израиль начнет вторжение, это станет «казус белли» и приведет к началу очередной интифады или даже хуже - новой религиозной войне на Ближнем Востоке, писала газета «Известия».

Инициатива, с которой выступил Нетаньяху – не новая; о ней говорят в правом политическом лагере давно, а на сегодняшний этот лагерь составляет абсолютное электоральное большинство в Израиле, – пояснил Бенни Брискин. «Эта тема поддерживается большинством израильтян-евреев», – считает эксперт.

На территориях, «которые кто-то называет освобожденными, кто-то контролируемыми, кто-то оккупированными», проживает свыше 400 тысяч израильтян, отметил Брискин. «Для страны с 8-миллионным населением, это огромное количество. Поэтому всем понятно, что никто и никогда этих людей выселять из их домов не будет, это просто невозможно», – отметил израильский политолог.

«Эти люди должны быть равноправными гражданами Израиля. Необходимо защитить их и дать им такие же права как другим гражданам страны. Поэтому суверенитет Израиля для той земли, на которой проживают израильтяне, это одно из прав этих людей. Такова позиция Нетаньяху», – полагает собеседник. «С другой стороны, израильское руководство, считаясь со своими партнерами, союзниками, оппонентами, общественным мнением суверенитет на эти территории не распространяет. Очень многие в правом лагере считают это нерешительностью, трусостью и тому подобным», – отметил Брискин.

Неудивительно, что Нетаньяху решил разыграть эту карту в канун выборов в кнессет – израильский парламент. Как отмечали израильские эксперты, в августе партия бывшего министра обороны и экс-главы МИД Авигдора Либермана «Наш дом – Израиль» (НДИ) демонстрировала неплохие рейтинги, и грозит стать главным конкурентом партии Нетаньяху «Ликуд» на выборах 17 сентября. НДИ традиционно придерживается жесткой линии в отношении прав Израиля на Западный берег и интересов израильских поселенцев на этих территориях.

«То, что Биньямин Нетаньяху сделал это заявление – неудивительно, – констатирует Брискин. – Если после выборов Нетаньяху удастся составить коалицию, его правые партнеры, конечно, напомнят ему об этом обещании и будут добиваться его выполнения. Хотя абсолютно не факт, что Нетаньяху его выполнит. – Такого рода заявления делали многие политики еще и до Нетаньяху. И каждый раз речь шла о том, что «время еще не подходящее и поэтому мы сделаем это в следующий раз».

Реакция стран ЕС на заявление Нетаньяху предсказума, отмечает собеседник. Внешнеполитические ведомства пяти стран Евросоюза призвали стороны не допускать шагов, которые препятствуют урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. В Европе считают, что государства должны признавать «границы, определенные в 1967 году». При этом Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия не оспаривают права израильской стороны на защиту. В Европе выразили осуждение обстрелов Израиля из сектора Газа.

«Что касается позиции США, то, думаю, Дональд Трамп не будет высказывать однозначной поддержки в этом вопросе, но и не будет ее критиковать, примет по умолчанию. А в отношении европейцев, в Израиле уже давно махнули рукой», – подчеркнул Брискин.

Ранее высказывались предположения (в частности, в публикации агентства РИА Новости), что намерения Израиля аннексировать часть Иорданской долины, могли стать одной из тем встречи Нетаньяху и президента России Владимира Путина в Сочи. Однако в сообщении главы МИД России Сергея Лаврова по итогам прошедшей накануне встречи, не упоминалось обсуждение палестинского вопроса – речь шла в основном о ситуации в Сирии.

«Да, позиция ряда стран европейского сообщества и России относительно ситуации на Ближнем Востоке не приятна Израилю. Но есть экономические отношения Израиля с европейскими странами, есть очень важные отношения Израиля с Россией в области обороны и безопасности. И эти отношения значительно перевешивают декларативную позицию по поводу Западного берега реки Иордан», – сказал израильский политолог.

По прогнозу Брискина, в случае провозглашения израильского суверенитета над упомянутыми территориями, сложится ситуация, похожая на то, что происходит с Голанскими высотами и Восточным Иерусалимом. «Территория Голан была аннексирована по закону 1981 года в обход резолюции Совбеза ООН; тогда же премьер-министр Менахем Бегин распространил суверенитет Израиля на восточный Иерусалим, – напомнил Брискин. – До сих пор арабский мир и многие европейские страны протестуют и говорят о том, что Голанские высоты это спорные территории, Сирия продолжает требовать возвращения этих территорий себе. Хотя всем абсолютно понятно, что этого не будет, потому что не будет никогда. Это уже суверенный Израиль. И ничего, мир как-то живет».

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